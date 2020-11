Iliad sta proseguendo l’installazione di nuovi corner in tutta Italia per facilitare anche chi non ha possibilità di eseguire il passaggio o l’attivazione di una nuova SIM usando il sito web del gestore. In particolare, sono centri commerciali e alcune catene di supermercati ad aver implementato un Iliad Simbox all’interno dei propri locali.

Aumentano i corner Iliad Simbox in Carrefour, Conad e Unieuro

Di seguito, i Carrefour Market all’interno dei quali è possibile sottoscrivere direttamente un abbonamento con Iliad:

Carrefour Market Anguillara, Largo dello Zodiaco, numero 3, ad Anguillara Sabazia, provincia di Roma;

Largo dello Zodiaco, numero 3, ad Anguillara Sabazia, provincia di Roma; Carrefour Market Carmagnola , in Via S. Francesco di Sales, numero 54, a Carmagnola, provincia di Torino;

, in Via S. Francesco di Sales, numero 54, a Carmagnola, provincia di Torino; Carrefour Market Lamezia Terme in Via Francesco Ferlaino, numero 1, a Lamezia Terme, provincia di Catanzaro;

in Via Francesco Ferlaino, numero 1, a Lamezia Terme, provincia di Catanzaro; Carrefour Market Roma Boezi , in Via Ernesto Boezi, a Roma;

, in Via Ernesto Boezi, a Roma; Carrefour Market Santa Eufemia Lamezia, in Via del Mare 44, a Lamezia Terme, provincia di Catanzaro.

Numerosissimi invece gli store Unieuro ad aver implementato un Simbox:

Unieuro Busnago in Via Italia, 197, a Busnago (MB);

in Via Italia, 197, a Busnago (MB); Unieuro Casalecchio di Reno in Via Aldo Moro, 50, a Casalecchio di Reno (BO);

in Via Aldo Moro, 50, a Casalecchio di Reno (BO); Unieuro Castel Maggiore in Via Pio La Torre, 8, a Castel Maggiore (BO);

in Via Pio La Torre, 8, a Castel Maggiore (BO); Unieuro Castelfranco Veneto in Viale Europa, 30, a Castelfranco Veneto (TV);

in Viale Europa, 30, a Castelfranco Veneto (TV); Unieuro Galliera Veneta in Via Str. degli Alberi, 18, Galliera Veneta (PD);

in Via Str. degli Alberi, 18, Galliera Veneta (PD); Unieuro Genova Marassi in Piazza Marassi, Genova;

in Piazza Marassi, Genova; Unieuro Giacciano in Via Oriano Scavazza, a Giacciano Con Baruchella (RO);

in Via Oriano Scavazza, a Giacciano Con Baruchella (RO); Unieuro Grottamare in via Carlo Alberto dalla Chiesa, 2, Grottammare (AP);

in via Carlo Alberto dalla Chiesa, 2, Grottammare (AP); Unieuro Modica, SS115,2, Modica (RG);

SS115,2, Modica (RG); Unieuro Novara Nov’Aria , Via Carlo Schleifer, 8, Novara;

, Via Carlo Schleifer, 8, Novara; Unieuro Palermo Guadagna , Via Villagrazie, 79, Palermo;

, Via Villagrazie, 79, Palermo; Unieuro Palermo La Malfa , Via Ugo la Malfa, 115/119, Palermo;

, Via Ugo la Malfa, 115/119, Palermo; Unieuro Palermo Leoni , via Crocifisso a Pietratagliata, 19, Palermo;

, via Crocifisso a Pietratagliata, 19, Palermo; Unieuro Rovigo , Viale della Cooperazione, 4, Rovigo;

, Viale della Cooperazione, 4, Rovigo; Unieuro San Martino Siccomario , Via Piemonte, 18-20, San Martino Siccomario (PV);

, Via Piemonte, 18-20, San Martino Siccomario (PV); Unieuro Torino Canelli , Via Canelli, 112, Torino;

, Via Canelli, 112, Torino; Unieuro Torino Corso Vigevano , Corso Vigevano, 62, Torino;

, Corso Vigevano, 62, Torino; Unieuro Verona Preare , 54, a Verona;

, 54, a Verona; Unieuro Villaggio Mosè, in Viale Leonardo Sciascia, Agrigento.

Non mancano infine alcuni supermercati Conad, principalmente suddivisi tra Campania e Calabria:

Conad Brusciano, Via C. Cucca, Brusciano (NA);

Via C. Cucca, Brusciano (NA); Conad Somma Vesuviana in Via Allocca 2, Somma Vesuviana (NA);

in Via Allocca 2, Somma Vesuviana (NA); Conad Roccella Ionica, Contrada Lacchi a Roccella Ionica, (RC).

Anche alcuni centri commerciali ospitano da alcuni giorni il gestore telefonico: al Centro Commerciale Caselle Center di Via Torino, numero 23, a Torino. In Sardegna sono state eseguite installazioni al Centro Commerciale I Fenicotteri di Via S. Simone, numero 60, a Cagliari. Infine, troviamo un corner anche al Centro Commerciale Sant’Ignazio Villacidro, nella Strada Provinciale 14bis, al km 4,5, a Villacidro, nel Sud Sardegna.

In base al più recente DPCM, inoltre, gli orari di apertura degli Iliad Simbox situati saranno limitati a quelli previsti per i Centri Commerciali. Saranno quindi chiusi nel weekend per quanto riguarda regioni in zona arancione o gialla, mentre risultano generalmente chiusi per quanto riguarda le regioni in zona rossa, in cui sono previste aperture solo per i servizi essenziali, quali alimentari e supermercati. Stessa sorte tocca alla Simbox di Torino che, pur essendo generalmente attiva h24, attualmente risulta chiusa negli orari serali, mentre per alcuni Iliad Store indipendenti, come ad esempio quello situato a Catania, è prevista attualmente la chiusura nel weekend.

Le offerte Iliad attivabili al momento

Le offerte Iliad sottoscrivibili al momento sul sito e nei punti vendita fisici sono tre: Iliad Giga 50, che offre SMS e minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali e internazionali e 50GB di traffico internet a 7,99€ al mese, Iliad Giga 40 che a 6,99€ mensili offre SMS e minuti illimitati, anch’essi verso numeri nazionali ed internazionali, ma 40GB di traffico. Infine, Iliad Voce che con soli 4,99€ mensili offre sole chiamate verso i numeri nazionali ed SMS illimitati, ma a discapito della connessione ad internet il cui traffico è limitato a soli 40MB. È inoltre previsto, per tutte le offerte disponibili, un costo di attivazione di 9,99€.