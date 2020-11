Google annuncia che, a partire dal 16 novembre 2020, le nuove stanze create su Google Chat possono essere create senza che i messaggi vengano raggruppati in “thread“, o discussioni. Infatti, fino ad oggi, tutte le room di Google Chat avevano per default una visualizzazione in thread, ma tutto ciò sta per cambiare.

Messaggi in thread oppure liberi

Secondo il team di sviluppo di Google Chat, “questo cambiamento introduce una più semplice tipologia di conversazioni, senza thread, dandoti piena flessibilità nelle tue discussioni“. Come si può notare dall’immagine sottostante, nella fase iniziale di una nuova room di Google Chat la voce per utilizzare le risposte in thread è disattivata; gli utenti hanno la possibilità di cambiare lo stile delle risposte solo durante la fase di creazione di una nuova stanza, in quanto successivamente non sarà più possibile decidere se raggruppare o meno le discussioni in thread.

Inoltre, rispetto alle chat con discussioni in thread, in quelle sprovviste è possibile attivare/disattivare la cronologia della chat, ed evitare così che i messaggi vengano eliminati dopo 24 ore.

La novità, come abbiamo sottolineato ad apertura news, sarà live a partire dal prossimo 16 novembre 2020 e sarà disponibile a tutti entro 1-3 giorni lavorativi. Il cambiamento della visualizzazione delle discussioni su Google Chat sarà disponibile per le seguenti tipologie di account: Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education, Enterprise for Education e account Nonprofit.