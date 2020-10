La pandemia che nel corso del 2020 ha stravolto le nostre vite ha cambiato, per molti, il modo di lavorare e G Suite è stata una delle soluzioni più utilizzate per il lavoro da remoto. Anche la nota piattaforma non è rimasta immune e si è sottoposta a una profonda modernizzazione, che ha portato anche a un cambio di nome. G Suite va dunque in pensione e lascia il posto a Google Workspace, nome indubbiamente più esplicativo delle sue capacità.

Insieme al nuovo nome arriva anche una serie di novità estetiche che coinvolgono le icone delle principali applicazioni. Seguendo il look introdotto con Google Foto, Maps, Google Home e molte altre, anche le icone delle applicazioni incluse in Google Workspace verranno aggiornate nelle prossime settimane, a partire da Gmail di cui vi avevamo già parlato nei giorni scorsi.

Secondo Javier Soltero, a capo di Google Workspace, il nuovo brand si adatta meglio alla realtà lavorativa che nel 2020 è diventata molto importante per molti lavoratori, evocando un concetto di mobilità più in linea con la situazione attuale e futura.

Nella visione di Google sarà Gmail il centro operativo nel nuovo ambiente, grazie a una serie di integrazioni già disponibili e in arrivo nel corso dei prossimi mesi. Molto importante sarà la possibilità di modificare i documenti Google all’interno di Gmail, senza dover cambiare finestra e rimanendo dunque produttivi in ogni momento.

I documenti potranno essere creati direttamente dall’interno di Chat e condivisi immediatamente con colleghi o persone esterne all’azienda. Altre novità riguardano le anteprime rapide dei documenti linkati in qualsiasi documento, e la possibilità di ottenere dettagli e suggerimenti sulle azioni utilizzando le menzioni nella chat.

Le novità saranno ulteriormente sottolineate nel corso delle prossime settimane dalle nuove icone per Gmail, Meet, Calendario, Drive e Documenti, che seguiranno lo stesso stile già visto in Maps e Foto.

L’icona di Gmail manterrà la caratteristica lettera M che utilizzerà i quattro colori del brand, ma spariranno gli accenti di colore, per un aspetto decisamente minimalista. Nuova icona anche per il calendario, con il blu come colore dominante ma con gli altri tre colori che creano un look tutto nuovo e più moderno.

Se la novità per l’icona di Google Drive è quasi impercettibile, un piccolo triangolo rosso in basso a destra, l’icona di Google Documenti diventa più colorata e moderna. Totalmente rinnovata anche l’icona di Google Meet, ora decisamente più accattivante e integrata nell’ecosistema rispetto a quella attuale, più realistica ma obsoleta.

Le nuove icone arriveranno a breve su Google Workspace ed è più che probabile che nel corso delle prossime settimane verranno gradualmente portate anche nelle corrispondenti versioni mobili per completare la transizione al nuovo look.