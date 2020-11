Google Pixel 5 e Google Pixel 4a 5G, stando alle ultime indiscrezioni emerse, potrebbero ricevere presto la funzione Dual SIM Dual Standby in 5G, dunque un Dual SIM “vero” anche con la connettività 5G attiva.

Gli ultimi due smartphone di Google condividono buona parte della dotazione tecnica, su tutto la Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 765G e, in fatto di connettività, la presenza di uno slot per una singola SIM fisica affiancato da una eSIM.

Al pari di altri smartphone con lo stesso chipset, fin dal lancio anche Google Pixel 5 e Google Pixel 4a 5G impongono all’utente di scegliere tra l’attivazione del 5G e l’utilizzo della funzione Dual SIM Dual Standby (DSDS). La stessa pagina di supporto ufficiale di Big G sottolinea come la funzione DSDS, su entrambi i nuovi modelli, sia limitata alla sola connettività 4G.

A quanto pare, però, la situazione potrebbe presto subire un cambiamento che farebbe felici i possessori di Google Pixel 5 e Google Pixel 4a 5G: l’Android Open Source Project (AOSP) ha accolto in data odierna una modifica di codice che parla chiaramente di abilitazione della modalità DSDS su rete 5G per “Bramble”, come in codice di Pixel 4a 5G.

È bene chiarire come la modifica in questione non sia frutto del contributo di uno sviluppatore qualsiasi, ma arrivi direttamente dal codice Android di Google.

Naturalmente, sebbene si parli nello specifico di Google Pixel 4a 5G, è quasi scontato che l’implementazione di una nuova feature, peraltro importante, avverrebbe allo stesso tempo anche per Redfin, al secolo Google Pixel 5.

La modifica, come detto, è estremamente recente, pertanto verosimilmente Google Pixel 5 e Google Pixel 4a 5G non riceveranno il supporto alla funzione Dual SIM Dual Standby (DSDS) prima del rilascio delle patch di sicurezza di dicembre 2020.

Avete acquistato uno di questi due smartphone? Sfrutterete questa feature? Ditecelo nei commenti.