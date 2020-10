Google continua a lavorare per migliorare la modalità di guida con Google Assistant all’interno di Google Maps, ed un nuovo teardown della versione 10.53.1 ci permette di scoprire qualche novità su di essa, compresa la schermata iniziale di attivazione, e l’arrivo della possibilità di cambiare lingua all’interno di Google Maps.

Ecco la UI della modalità guida di Assistant

Com’è possibile notare dalla UI relativa alla modalità di guida di Google Maps con Google Assistant – ricordiamo che prenderà il posto dell’app Android Auto una volta estesa a tutti i dispositivi supportati -, sono presenti delle informazioni confermate dalle seguenti stringhe di codice:

<string name=”NAVIGATION_ASSISTANT_DRIVING_MODE_OPT_IN_DIALOG_LEARN_MORE”>Learn more</string>

<string name=”NAVIGATION_ASSISTANT_DRIVING_MODE_OPT_IN_DIALOG_OPT_IN”>Try it out</string>

<string name=”NAVIGATION_ASSISTANT_DRIVING_MODE_OPT_IN_DIALOG_OPT_OUT”>Not now</string>

<string name=”NAVIGATION_ASSISTANT_DRIVING_MODE_OPT_IN_DIALOG_TEXT”>Improved voice control and easy-to-tap buttons help you focus on the road.</string>

<string name=”NAVIGATION_ASSISTANT_DRIVING_MODE_OPT_IN_DIALOG_TITLE”>Be the first to use Assistant driving mode in Maps</string>

Presto si potrà cambiare lingua

Alcune nuove stringhe scovate all’interno del teardown, indicano inoltre che il team di sviluppo di Google Maps sta lavorando per portare su mobile una feature già presente sulla versione web di Google Maps: il cambio della lingua dell’interfaccia. Google Maps, come ormai saprete, permette di cambiare la lingua dell’assistente durante la guida, ma non la lingua della UI.

<string name=”APP_LANGUAGE_SETTINGS_CONFIRMATION_PROMPT”>Maps will restart to change your app language</string>

<string name=”APP_LANGUAGE_SETTINGS_CONFIRMATION_TITLE”>%1$s to %2$s</string>

<string name=”APP_LANGUAGE_SETTINGS_DOWNLOAD_FAILED_DIALOG_LEARN_MORE_LINK”>Learn more</string>

<string name=”APP_LANGUAGE_SETTINGS_DOWNLOAD_FAILED_DIALOG_TEXT”>Maps will keep trying to change your language. Check again later.</string>

<string name=”APP_LANGUAGE_SETTINGS_DOWNLOAD_FAILED_DIALOG_TITLE”>”Can’t change your language right now”</string>

<string name=”APP_LANGUAGE_SETTINGS_PAGE_CATEGORY_ALL”>All</string>

<string name=”APP_LANGUAGE_SETTINGS_PAGE_CATEGORY_SUGGESTED”>Suggested</string>

<string name=”APP_LANGUAGE_SETTINGS_PAGE_TITLE”>App language</string>

<string name=”APP_LANGUAGE_SETTINGS_PROGRESS_SPINNER_TEXT”>Changing Language…</string>

<string name=”APP_LANGUAGE_SETTINGS_TITLE”>App language</string>



Dalle stringhe di codice è possibile notare che l’app chiede all’utente di riavviare Google Maps per rendere effettivo il cambio della lingua dell’interfaccia, ma sono anche presenti messaggi di errore nel caso in cui non dovesse essere ancora possibile scaricare il pacchetto relativo alla propria lingua.

La presenza delle stringhe, così come della UI della modalità guida con Google Assistant, ci indicano solo che l’azienda sta lavorando a queste feature, ma non sappiamo quando verranno effettivamente attivate all’interno dell’app.