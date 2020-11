I dispositivi Google Pixel possono fare affidamento ad una serie di servizi che non sono disponibili su smartphone Android di altre aziende, come ad esempio Emergenze Personali. Si tratta di un’applicazione estremamente utile che permette di inviare automaticamente alcune tipologie di informazioni ai contatti di emergenza salvati in rubrica, in modo da avvisarli circa la necessità di ricevere assistenza.

Novità aggiornamento 1.3.340477158 Emergenze Personali

L’aggiornamento 1.3.340477158 di Emergenze Personali introduce diverse voci piuttosto importanti: telefonate, chiamate di emergenza e batteria in esaurimento. Andando con ordine, com’è possibile notare dalle immagini sottostanti in galleria, la prima voce invia informazioni quando “inizi e termini una chiamata”, la seconda informa quando “inizi e termini una chiamata di emergenza” mentre l’ultima avvisa quando “il livello di batteria è inferiore a 15%“.

Queste voci sono inserite all’interno del nuovo menu Aggiornamenti di stato presente nel menu Condivisione per emergenza.

Come aggiornare Emergenze Personali

Se possedete uno smartphone Google Pixel e non avete mai utilizzato l’applicazione, forse è arrivato il momento giusto di farlo. L’applicazione è completamente gratuita è può essere scaricata tramite il badge del Play Store sottostante. In caso fosse già installata ma non fosse presente il nuovo menu, potete provare a installare l’ultimo APK disponibile tramite questo link di APK Mirror.