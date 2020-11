Google ha in mente tante funzioni da aggiungere all’applicazione Google Messaggi, ed in queste ore si moltiplicano gli utenti che su Twitter confermano di aver ricevuto una funzione piuttosto comoda da sfruttare: i messaggi programmati.

Basta un tap per programmare un messaggio

Come anticipa il nome stesso, i messaggi programmati all’interno di Google Messaggi permettono all’utente di inviare uno o più messaggi ad un certo orario. Infatti, com’è possibile notare dalle immagini sottostanti, tenendo premuto sul tasto invia è possibile scegliere di programmare un messaggio per spedirlo il giorno seguente alle 8:00 del mattino, la sera alle 18:00 oppure alle 21:00. Nel caso in cui gli orari suggeriti non fossero di gradimento, è anche possibile scegliere il giorno e l’orario in cui inviare i messaggi.

Una volta confermata la data e l’orario di invio programmato, i messaggi che verranno spediti successivamente saranno evidenziati da una comoda icona a forma di orologio e dal testo “Scheduled message” – messaggio programmato. Nel caso in cui si volesse modificare il messaggio programmato oppure cambiare la data di invio, basta semplicemente tappare sul testo sopracitato e scegliere fra una delle opzioni disponibili.

La feature dei messaggi programmati su Google Messaggi sembra essere disponibile tramite un aggiornamento lato server. Benché sembri che in Italia non sia ancora possibile sfruttarli, vi consigliamo di scaricare l’ultimo aggiornamento dell’app tramite il badge del Play Store sottostante o di scaricare l’ultimo APK disponibile da questo link di APK Mirror.