Le entrate di settembre 2020 hanno evidenziato un segnale di ripresa per HTC, ma nei suoi tempi d’oro l’azienda era uno dei produttori di smartphone più influenti e i suoi dispositivi utilizzavano l’interfaccia utente HTC Sense. Una delle caratteristiche più iconiche dell’interfaccia personalizzata di HTC era il widget meteo e orologio che ora può essere installato su qualsiasi smartphone Android grazie all’app Sense Flip Clock & Weather.

L’iconico widget meteo e orologio di HTC è disponibile per tutti

Una volta installata l’app tramite il Play Store è sufficiente avviarla per vedere il meteo per la città locale. Per configurare il widget basta una pressione prolungata su un’area vuota del display, toccare su “widget” e scorrere verso il basso fino a trovare Sense Flip Clock & Weather, infine selezionare la versione del widget preferita e trascinala sul display.

Il widget funziona esattamente allo stesso modo dell’originale di HTC di anni fa: toccando la parte meteo del widget si aprirà la pagina con il meteo locale, mentre toccando la casella a sinistra dell’orologio si accederà all’app orologio dello smartphone. Le impostazioni del widget sono accessibili toccando la casella di scorrimento a destra dell’orologio.

Nel Play Store è disponibile anche un’altra versione dell’app denominata Sense V2 Flip Clock & Weather che offre una versione più moderna dell’iconico widget. Potete compiere l’operazione nostalgia installando una delle due app widget tramite i link che trovate a seguire. Entrambe le app sono gratuite supportate da annunci pubblicitari e da acquisti in-app opzionali.

Sense flip clock & weather

Sense V2 Flip Clock & Weather