Dopo la build di ieri di WhatsApp beta in cui sono stati aggiunti due nuovi pack di sticker (uno statico e uno animato), il team di sviluppo di WhatsApp ha rilasciato l’aggiornamento 2.20.205.6 di WhatsApp beta contenente alcune novità per quanto riguarda la crittografia end-to-end (E2E).

Novità aggiornamento 2.20.205.6 WhatsApp beta

Infatti, come si può notare nelle due immagini sottostanti, all’interno del menu Impostazioni > Account > Sicurezza viene aggiunta la seguente dicitura: “I messaggi e le chiamate nelle chat crittografate end-to-end rimangono tra te e le persone o le aziende che scegli, quindi nemmeno WhatsApp può leggerle o ascoltarle.”

Come riporta Wabetainfo, sembra che il testo scelto possa in qualche modo rimandare alla possibilità che potrebbero essere presenti differenti tipologie di chat dove la crittografia end-to-end potrebbe non essere supportata.

La scoperta che in alcune chat non è possibile verificare il codice di crittografia end-to-end, come mostrato nello screenshot sottostante, potrebbe avvallare l’ipotesi che effettivamente il team stia lavorando ad alcune chat in cui la crittografia E2E non sarebbe disponibile.

La nuova build svela inoltre la possibilità per alcune aziende di scegliere di immagazzinare le conversazioni trattenute con i clienti su Facebook, cosa che sarà attiva a partire dal 2021.

Come aggiornare WhatsApp beta

L’aggiornamento 2.20.205.6 è attualmente in propagazione sul Play Store per tutti gli utenti iscritti al canale beta, ma può anche essere reperito come APK direttamente da questo link di APK Mirror.