Dopo l’arrivo della funzione che permette di unirsi velocemente alle chiamate di gruppo svelata giusto una settimana fa, il team di WhatsApp beta svela una piccola ma interessante aggiunta a livello della versione beta 2.20.205.4.

Novità aggiornamento 2.20.205.4 WhatsApp beta

Come viene scoperto da Wabetainfo, la versione 2.20.205.4 di WhatsApp beta vede l’arrivo di due nuovi pack di sticker: Cutie Pets (si tratta di sticker statici) e Tonton Friends (sticker animati). I due nuovi sticker sono come sempre disponibili direttamente all’interno di WhatsApp Sticker Store, facilmente raggiungibile tramite l’apposito menu attivabile dopo aver tappato sull’icona degli sticker, poi sull’icona “+” in alto a destra all’interno della barra di testo di WhatsApp.

Come potete notare dalle immagini soprastanti si tratta di due sticker pack rispettivamente da 457 KB e da 3,5 MB, entrambi caratterizzati da personaggi in stile cartoon pensati per esprimere stati d’animo ad ampio spettro all’interno di una chat. Sembra che l’update di WhatsApp beta non integri ulteriori novità, ma siamo certi che torneremo nuovamente a parlare dell’app già nei prossimi giorni.

Come aggiornare WhatsApp beta

L’aggiornamento di WhatsApp beta alla versione 2.20.205.4 è disponibile tramite il Play Store per tutti gli utenti che si sono registrati al canale beta. Gli altri possono reperire l’update installando l’APK tramite questo link di APK Mirror.