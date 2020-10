Il team di sviluppo di WhatsApp non smette mai di sviluppare nuove feature, e dopo l’arrivo della funzione per silenziare per sempre le notifiche di una chat, sembra che l’applicazione stia per abbracciare una nuova funzione decisamente interessante: la rimozione automatica dei messaggi in chat.

Messaggi scomparsi dalle chat

Infatti, com’è possibile notare dalle immagini in galleria condivise da un utente su Twitter, l’applicazione ha presentato il seguente testo di avviso: “Questo messaggio è stato inviato mentre i messaggi che sparivano erano disattivati“. Il testo fa evidentemente riferimento ad una funzione non ancora annunciata ma che è chiaramente disponibile per alcuni utenti, non si capisce se legata a questioni geografiche o come test A/B per testarne la funzionalità su un numero ristretto (ma comunque significativo) di utenti. Il testo viene mostrato a schermo tappando l’icona “i” disponibile di fianco al messaggio.

La funzione potrebbe essere utile ad esempio all’interno dei gruppi, dove magari ogni tot giorni l’applicazione procede automaticamente alla rimozione dei messaggi in modo da mantenere la chat sempre “pulita”. È chiaro che le nostre sono semplici supposizioni che potrebbero non combaciare con la versione definitiva della feature, ma riteniamo che questo possa rappresentare uno dei motivi per cui la funzione è stata sviluppata in primis.