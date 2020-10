WhatsApp è l’applicazione di instant messaging più utilizzata al mondo, ed in queste ore il team di sviluppo ha reso realtà una feature attesa da moltissimo tempo: la possibilità di silenziare per sempre le notifiche di una chat. La feature, scovata diversi mesi addietro all’interno di una delle tante beta di WhatsApp, va a modificare l’ultima voce del pannello che permette di gestire per quanto tempo silenziare le notifiche di una chat.

Chat silenziate per sempre

Infatti, invece delle classiche voci “8 ore, 1 settimana e 1 anno”, da adesso è possibile notare la comparsa della voce “per sempre” al posto di quella per un anno.

Se da un lato si tratta evidentemente di una feature estremamente utile per alcune tipologie di gruppi, quelle dove non è necessario essere costantemente informati dei nuovi messaggi inviati in chat, dall’altro il team di sviluppo di WhatsApp avrebbe potuto inserire un semplice timer (come ad esempio quella della sveglia) per dare piena libertà agli utenti di scegliere per quanto tempo silenziare una chat.

La funzione è immediatamente disponibile sia su Android che su iOS e può essere attivata fin da subito. Per silenziare per sempre le notifiche di una chat basta entrare all’interno delle info sul gruppo > silenzioso > sempre. Vi consigliamo, inoltre, di controllare la presenza di nuovi aggiornamenti dell’app tramite il badge del Play Store qui in basso.