Trova dispositivo personale di Samsung si aggiorna sul Galaxy Store e introduce anche in Italia una funzione fondamentale per il ritrovamento dello smartphone smarrito (e non solo). Scopriamo la novità inclusa con la versione 7.2.07.19.

Novità Trova dispositivo personale Samsung 7.2.07.19

Trova dispositivo personale di Samsung è un servizio preinstallato a bordo degli smartphone Samsung Galaxy che può risultare molto utile in caso di smarrimento o furto di un dispositivo.

Da oggi, con l’arrivo della funzione di ricerca offline anche in Italia, il servizio diventa ancora più utile: con l’aggiornamento alla versione 7.2.07.19 è infatti possibile attivare all’interno del menu “Ricerca offline”, capace di individuare il device anche se non connesso e aiutare gli altri a trovare i propri dispositivi. Quest’ultima consente di trovare non solo lo smartphone smarrito, ma anche di utilizzare il dispositivo per cercare altri Galaxy nelle vicinanze, come smartwatch o cuffie (ad esempio Samsung Galaxy Watch 3 e Galaxy Buds Live).

Trova dispositivo personale può connettere lo smartphone ad altri dispositivi Samsung nelle vicinanze e individuarne la posizione anche se il telefono non è connesso a una rete, probabilmente sfruttando il Bluetooth. Si tratta di una funzionalità che può fare davvero la differenza, come potete immaginare.

Come aggiornare Trova dispositivo personale Samsung

Potete aggiornare Trova dispositivo personale Samsung alla versione 7.2.07.19 attraverso il Galaxy Store: vi basta aprire quest’ultimo a bordo del vostro smartphone o tablet Samsung Galaxy e cercare l’update nella sezione “aggiornamenti”, accessibile tramite uno swipe verso destra.

Una volta fatto potete attivare la funzione di ricerca offline recandovi in “Impostazioni > Dati biometrici e sicurezza > Trova dispositivo personale > Ricerca offline“. Potete anche scegliere di attivare la crittografia della posizione offline per maggiore sicurezza.