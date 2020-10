Contrariamente a quanto possa sembrare con le ultime dismissioni, Samsung non sta affatto abbandonando Bixby e Bixby Voice. L’assistente virtuale, che debuttò non senza ritardi con Galaxy S8 e S8+, si aggiorna in queste ore alla versione 3.0 e accoglie un nuovo restyling dal punto di vista del design, ora decisamente più minimale in stile Google Assistant.

Novità Bixby Voice 3.0

Bixby Voice si aggiorna alla versione 3.0 e accoglie un design molto più “simile” a quello di Google Assistant, più minimale e meno invasivo per la schermata in cui ci si trova. Come potete vedere dalle immagini e dal video condiviso su Reddit, l’interfaccia di Bixby non occupa più l’intera pagina, ma solo la porzione inferiore dello schermo come l’assistente virtuale di Big G.

Tra le altre novità di Bixby Voice 3.0 troviamo un’icona in stile più “flat” che si trasforma in una barra orizzontale quando l’assistente è in ascolto e una pagina principale rivista: ora è presente una barra in basso con tastiera (per immettere comandi testualmente), microfono e tasto home. Il tutto è stato ridisegnato pure nei colori, che passano dalle tonalità di blu al grigio e al nero (anche se questo potrebbe dipendere dalla modalità scura).

Come aggiornare Bixby Voice

Le novità descritte qui sopra sono legate all’aggiornamento di Bixby Voice alla versione 3.0, attualmente in distribuzione sul Galaxy Store per i dispositivi Samsung con almeno One UI 2.1 e Android 10.

Purtroppo il rollout riguarda per il momento un ristretto numero di device e l’installazione manuale dell’APK di Bixby Voice 3.0 sembra non essere di alcun aiuto. Se volete potete comunque provare a scaricarlo da APKMirror seguendo questo link: fateci sapere se avete già ricevuto la nuova interfaccia di Bixby sul vostro Samsung Galaxy.

