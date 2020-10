Anche se la bella stagione è ormai alle spalle, e ci aspetta la stagione fredda, è importante mantenersi in forma anche nei mesi invernali. Se non avete particolari pretese, ed è sufficiente un fitness tracker, oggi potete approfittare di una promozione da abbinare a un coupon offerto da eBay.

Parliamo di HONOR Band 5, la smartband con schermo a colori del brand cinese che può essere utilizzata anche in piscina per monitorare le attività natatorie, grazie alla resistenza alle immersioni fino a 50 metri. Pur essendo proposta a un prezzo molto competitivo, al fitness tracker non manca davvero nulla, visto che non trova posto solo il ricevitore GPS, presente su modelli molto più costosi.

Con HONOR Band 5 potrete tracciare il battito cardiaco, anche in tempo reale e 24 ore al giorno, analizzare la qualità del sonno per evidenziare eventuali problemi, conteggiare passi e distanza percorsa e ottenere indicazioni sulla saturazione. In questo periodo con il coronavirus che continua a creare grosse difficoltà, è importante avere sotto controllo il livello di ossigeno nel sangue e la smartphone di HONOR permette di visualizzare tale dato in pochi secondi.

Per gli appassionati di attività all’aria aperta è possibile registrare fino a dieci diverse attività sportive, con numerose informazioni da visualizzare sua sullo schermo AMOLED da 0,95 pollici (con la possibilità di cambiare il quadrante a piacere) sia sul proprio smartphone attraverso l’app Huawei Health.

Ottima l’autonomia, che raggiunge i 14 giorni con una singola carica ma è possibile ottenere dati migliori a seconda della modalità d’uso. Non manca ovviamente la possibilità di ricevere le notifiche dal proprio smartphone, per sapere subito se si tratta di cose importanti anche senza dover utilizzare lo smartphone

Grazie al coupon PITLONG20, da utilizzare prima di completare il pagamento, potete acquistare HONOR Band 5 su eBay a soli 25,19 euro utilizzando il link sottostante.

Informazione Pubblicitaria