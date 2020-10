A partire da oggi, 26 ottobre 2020, alcuni clienti TIM su rete fissa potranno attivare la nuova promozione xTE TIM Cross L al nuovo prezzo di 9.99 euro al mese invece del classico prezzo pari a 14.99 euro al mese. L’offerta in questione è a tempo indefinito, ovvero che si rinnova automaticamente ogni mese tramite il credito residuo finché il cliente non procede alla disattivazione gratuita.

50 GB di traffico a 9.99 euro al mese

xTE TIM Cross L propone ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati su rete 4G con banda in download fino a 150 Mbit/s. L’offerta di TIM prevede inoltre 5 GB di traffico dati utilizzabile nel resto dei Paesi dell’Unione Europea, con i minuti di traffico per le chiamate validi sia nel nostro Paese che in quelli dell’UE verso i numeri mobili e fissa italiani.

Trattandosi di una promozione cross selling, sottolineiamo ancora una volta che xTE TIM Cross L è proposta unicamente ad alcuni clienti TIM con già all’attivo un contratto su rete fissa, a cui viene proposto di attivare una nuova SIM TIM ricaricabile con eventualmente l’opportunità di effettuare la portabilità del proprio numero da un altro operatore mobile nazionale.

