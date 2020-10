Se l’inizio anticipato del Black Friday di Amazon non ha stuzzicato la vostra curiosità, forse l’avvio della Samsung Week riuscirà a offrirvi i prodotti che state cercando con le giuste offerte, in attesa del vero Black Friday e del Cybery Monday. Da oggi, 26 ottobre 2020, e fino al 1° novembre 2020, sullo shop ufficiale di Samsung saranno disponibili un gran numero di offerte esclusive da non lasciarsi scappare.

Tantissime offerte da non perdere

Per esempio, se il ramo mobile di Samsung vi intriga e state cercando una buona offerta per acquistare un telefono, un tablet e uno smartwatch, la Samsung Week vi offre il 30% di sconto se acquistate tre prodotti Galaxy. Oppure, potete scegliere di acquistare un TV The Frame con cornice e Soundbar con il 30% di sconto e guardare così i film e le serie TV preferite e abbellire il soggiorno con un TV che sembra un quadro.

Qualunque sia la linea di prodotti che state cercando, il prezzo del bundle selezionato verrà di volta in volta indicato sul carrello prima della conferma dell’acquisto, a patto di non acquistare prodotti in promozione appartenenti a categorie differenti.

Cosa ne pensate della Samsung Week di quest’anno? Vi aspettavate offerte migliori? E quali prodotti avrete intenzione di acquistare? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso!