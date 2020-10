Il 2020 è un anno particolare sotto tanti punti di vista, anche per quanto riguarda le offerte Amazon. Infatti, senza alcun tipo di comunicato o dichiarazione ufficiale da parte del colosso dell’eCommerce, quest’oggi Amazon ha deciso di presentare il Black Friday in anticipo. Sì, avete capito bene: quest’oggi, 26 ottobre 2020, e fino al prossimo 19 novembre 2020, il Black Friday di Amazon parte per darvi modo di acquistare tantissimi prodotti in offerta prima dell’avvio vero e proprio del Black Friday previsto per il 27 novembre 2020.

Migliaia di offerte per quasi un mese

Per quasi un mese di fila il colosso di Jeff Bezos vi permetterà così di scoprire ogni giorno centinaia di offerte per acquistare i prodotti di cui avete bisogno. In queste giornate, infatti, potreste incappare in sconti con ribassi davvero allettanti e fare vostro un nuovo smartphone, un dispositivo per la smart home oppure muovervi in anticipo per acquistare un regalo di Natale per le persone care.

Che ne pensate di questa novità di Amazon? Acquisterete qualcosa durante queste settimane di sconti e offerte anticipate oppure aspetterete il lancio del Black Friday di Amazon atteso per il 27 novembre prossimo o il Cyber Monday? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso!

