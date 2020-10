Da LG arrivano un nuovo smartphone di fascia media e un paio di cuffie auricolari true wireless molto interessanti: stiamo parlando rispettivamente di LG Q52 e LG TONE Free HBS-FN7.

LG Q52, caratteristiche e prezzo

LG Q52 è stato lanciato nelle scorse in Corea del Sud con l’obiettivo di conquistare chi è alla ricerca di uno smartphone di fascia medio-bassa che possa contare su un display molto ampio ed un design moderno.

Tra le principali feature di questo device troviamo:

un display da 6,6 pollici con risoluzione HD+

un processore MediaTek Helio P35 (MT6765) con una GPU IMG PowerVR GE8320

4 GB di RAM

64 GB di memoria integrata con la possibilità di espansione grazie al supporto MicroSD

una fotocamera frontale da 13 megapixel

una quadrupla fotocamera posteriore (sensore primario da 48 megapixel, ultra grandangolare da 5 megapixel, macro da 2 megapixel e di profondità da 2 megapixel)

una scocca con certificazione MIL-STD 810G

Android 10

una batteria da 4.000 mAh

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0, GPS / GLONASS, USB Type-C (USB 3.1 Gen 1 Compatible), NFC

LG 3D Sound Engine

ingresso jack audio da 3,5 mm

tasto dedicato a Google Assistant

lettore di impronte digitali sulla parte laterale della scocca

LG Q52 in Corea del Sud sarà disponibile nei prossimi giorni ad un prezzo pari, al cambio, a circa 250 euro. Al momento non vi sono informazioni su una sua possibile commercializzazione in Europa.

LG TONE Free HBS-FN7 vanta la cancellazione attiva del rumore

Più interessanti sono le nuove cuffie del colosso coreano, che vanno ad arricchire la gamma LG TONE Free con una soluzione che può contare su un sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC), grazie al quale vengono quasi completamente neutralizzati i rumori ambientali, migliorando l’esperienza di ascolto anche al massimo volume.

Tale feature va ad aggiungersi a quelle del precedente modello di punta (LG HBS-FN6), i cui principali punti di forza vengono condivisi anche da LG TONE Free HBS-FN7: ci riferiamo ad un’esperienza utente intuitiva, la vestibilità in-ear confortevole, l’isolamento acustico, il suono premium ottimizzato da Meridian (con la possibilità di personalizzare le più importanti impostazioni o usare i profili audio pre-impostati) e una custodia di ricarica igienica UVnano (utilizzando la luce ultravioletta, aiuta a mantenere le orecchie protette dai batteri).

Dal punto di vista tecnico, le cuffie LG TONE Free HBS-FN7 possono contare su una batteria da 55 mAh per ciascun auricolare e una da 390 mAh per la custodia di ricarica (fino a 7 ore di riproduzione con ANC attivo), Bluetooth 5.1, compatibilità con Android e iOS, due colorazioni (Stylish Black e Modern White).

Queste cuffie saranno commercializzate anche in Europa entro la fine del 2020. Restiamo in attesa di scoprire a quale prezzo.