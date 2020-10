Sebbene Xiaomi non abbia ancora lanciato uno smartphone pieghevole, sono già diversi i brevetti registrati negli ultimi anni dal colosso cinese aventi ad oggetto proprio device di questo tipo e nelle scorse ore ne è emerso un altro.

Ci riferiamo ad un nuovo brevetto che ha ad oggetto uno smartphone che combina un display a scorrimento con uno flessibile: si tratta di un telefono pieghevole verso l’interno con un ampio schermo flessibile (mentre quello sulla parte anteriore è un display che può essere fatto scorrere verso il basso).

La domanda di registrazione è stata presentata da Xiaomi ad aprile presso il CNIPA (China National Intellectual Property Administration) ed il brevetto è stato pubblicato in data odierna.

Xiaomi ha pensato ad una soluzione inedita

Quando è piegato, il dispositivo pensato dal colosso cinese ha un ampio schermo di copertura senza rientranze visibili per la fotocamera e l’intera parte frontale è occupata dal display (facendolo scorrere verso il basso, vengono “liberati” una doppia fotocamera e un altoparlante).

Aprendo il telefono, l’utente si trova tra le mani uno schermo grande come quello di un tablet (anche in questo caso non sono visibili notch o fotocamere), circondato da bordi contenuti.

Sulla parte posteriore è visibile una quadrupla fotocamera, posizionata nell’angolo in alto a sinistra, supportata da un flash LED e da quello che sembra essere un sensore aggiuntivo.

Con il device completamente aperto, la cerniera “scompare” nel suo alloggiamento e, almeno stando a queste immagini, dovrebbe garantire agli utenti la sensazione di trovarsi di fronte ad un pannello unico.

Non mancano, infine, dei pulsanti fisici sul lato destro (probabilmente dedicati a volume e accensione/spegnimento) e, in basso, una porta USB Type-C, un altoparlante e un microfono.

Resta da capire se Xiaomi deciderà di lanciare realmente sul mercato uno smartphone con questo design e, in caso affermativo, a quale prezzo.

Huawei brevetta uno smartphone a conchiglia

E sempre a proposito di brevetti, anche Huawei potrebbe essere al lavoro su uno smartphone pieghevole, almeno ciò è quanto ci suggerisce quello registrato presso il CNIPA (China National Intellectual Property Administration).

Stando a quanto si apprende dalle immagini relative al brevetto, la soluzione studiata dal colosso cinese prevede un display pieghevole primario interno e uno secondario esterno, ideale per consentire all’utente di visualizzare alcune informazioni senza la necessità di aprire il device (ricorda un po’ Motorola RAZR 5G).

Accanto allo schermo esterno vi sono due fotocamere, che dovrebbero essere utilizzate anche per i selfie (sfruttando proprio il piccolo display per visualizzare cosa l’inquadratura).

Anche in questo caso è difficile fare previsioni sul possibile utilizzo di tale brevetto per uno smartphone destinato alla commercializzazione.