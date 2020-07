Il team di WhatsApp ha dato il via al rilascio di una nuova versione dell’applicazione beta per Android di questa popolare soluzione di messaggistica istantanea: stiamo parlando della release 2.20.197.3.

Le novità di WhatsApp Beta 2.20.197.3

Si tratta di una nuova versione che non introduce particolari modifiche, eccezion fatta per una feature ancora in fase di sviluppo e che presto potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli uenti.

Stando a quanto rilevato dallo staff di WABetaInfo, infatti, grazie alla versione 2.20.197.3 beta scopriamo che gli sviluppatori stanno pianificando di sostituire l’opzione di 1 anno con quella “per sempre” nel pannello che consente agli utenti di silenziare le notifiche di un gruppo o una chat singola.

In pratica, quando tale fature sarà implementata, gli utenti avranno la possibilità di scegliere se silenziare le notifiche per 8 ore, 1 settimana o per sempre.

Questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo e non vi sono informazioni su quando potrebbe essere messa a disposizione di tutti.

Come scaricare la versione 2.20.197.3 beta

La nuova versione di WhatsApp Beta può essere scaricata dal Google Play Store (dopo avere aderito al programma) o da APK Mirror.