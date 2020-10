L’emergenza sanitaria mondiale da Coronavirus (COVID-19) è ancora lungi dall’essere superata e, mentre anche il nostro Paese deve vedersela con contagi in aumento e nuove misure restrittive locali e nazionali, su Google News per Android è apparso un comodissimo strumento per fotografare numeri e andamento della situazione.

Google News: “Mappa e statistiche” del COVID-19

Google News per Android ha infatti accolto in queste ore una nuova potentissima sezione “Mappa e statistiche” del COVID-19, che permette di osservare lo stato attuale e l’evoluzione della pandemia in tutto il mondo.

La nuova sezione citata permette infatti di controllare all’istante il numero totale dei casi, dei ricoveri, dei decessi e delle guarigioni. Sono inoltre presenti dei grafici che mostrano l’andamento dei “Casi nel tempo“, dei “Nuovi casi nel tempo” e dei “Test effettuati“.

Continuando a scorrere, si accede direttamente alla copertura delle ultime notizie selezionate in base alla località presa in considerazione.

Accedere a questa nuova sezione è semplicissimo, non dovete far altro che:

Scaricare e aprire Google News per Android Cliccare su “Notizie sul COVID-19 – visualizza le ultime notizie relative al coronavirus (COVID-19) Entrare nella sezione “Mappa e statistiche“

È possibile selezionare anticipatamente il Paese da prendere in considerazione, prima di fare tap su “Esamina i dati più recenti per località“. Inoltre, una volta aperta la mappa, è possibile effettuare uno zoom su una località più circoscritta e poi cliccare sul cerchio corrispondente.

Ecco una serie di screenshot della comoda funzione di Google News all’opera.

Lo sforzo compiuto da Google per provare a rendere tutti più informati e consapevoli sull’andamento della pandemia è sicuramente importante. Sappiate che le stesse informazioni sono accessibili anche sulla versione web di Google News a questo link.

Come scaricare Google News

Google News per Android è disponibile al download sul Google Play Store.