Inizialmente presentato a settembre del 2019 in 20 paesi pilota, fra cui ovviamente gli Stati Uniti, Facebook Dating è stato il mezzo tramite cui milioni di persone, con più di 1.5 miliardi di match, hanno ricevuto e inviato proposte per incontrarsi (in chat o in video chat). In queste ore il colosso statunitense svela che Facebook Dating è disponibile anche in Italia, pronto così per dare modo a ragazzi e ragazze di incontrarsi.

Trova la tua anima gemella in sicurezza

Per utilizzare Facebook Dating è necessario prima di tutto avere almeno 18 anni e successivamente creare un profilo Dating separato da quello di Facebook. All’interno dell’app è possibile iniziare a trovare persone iscritte a Facebook Dating e sfruttare alcune funzionalità già note a chi possiede un account social, come ad esempio le Storie – un modo rapido per condividere le proprie passini e interessi su Facebook Dating -, oppure le Passioni Segrete, ovvero potenziali partner tra le persone con cui si ha già stretto amicizia su Facebook o Instagram.

Previous Next Fullscreen

Il sistema di funzionamento di Facebook Dating è piuttosto semplice e immediato: nel caso in cui si ritenesse interessante il profilo di un ragazzo o di una ragazza, è possibile inviare un messaggio o lasciare un commento ad una foto (o una storia). A questo punto l’utente non potrà più vedere né contattare nuovamente la persone contattata, a meno che il proprietario non dimostri interesse verso la persona e il messaggio ricevuto.

Se siete interessati alla funzione ma temete per la vostra privacy – la vostra presenza su Facebook Dating non verrà notificata ai vostri amici e contatti su Facebook, né a potenziali partner -, potete scoprire come Facebook Dating tratta i vostri dati personali mentre utilizzate il servizio.

Previous Next Fullscreen

Se quanto visto stuzzica il vostro interesse, potete iniziare a creare un account Facebook Dating tramite questo link.