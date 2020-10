L’arrivo di Android 10 ha portato a livello di sistema operativo gli importanti vantaggi di una modalità scura fatta con criterio, cosa che ha portato i vari OEM a prenderne spunto per modificare in tal senso anche le varie personalizzazioni di Android. Fra questi trova ovviamente posto anche Xiaomi che, come abbiamo modo di scoprire in questa news, nella closed beta della MIUI 12 sta lavorando ad alcune novità per quanto riguarda la modalità scura.

Molti miglioramenti in arrivo sulla MIUI 12

Sembra infatti che il team di sviluppo del colosso cinese stia lavorando ad alcune migliorie focalizzate nel rendere più appagante l’utilizzo del tema scuro della MIUI, con alcune particolari attenzioni a specifiche voci a livello delle impostazioni, fra cui:

controllo della luminosità;

modalità lettura;

attivazione della modalità anti-sfarfallio;

personalizzazione della combinazione di colori;

personalizzazione dei caratteri.

L’idea di Xiaomi sembra quindi quella di dare modo agli utenti di personalizzare ancora meglio alcune specifiche voci della modalità scura. Purtroppo non si sa quando le novità in riferimento alla modalità scura della closed beta della MIUI 12 saranno disponibili anche nel canale ufficiale, ma non esiteremo ad indicarvelo con una nuova news non appena sarà disponibile.

Cosa ne pensate delle novità circa i miglioramenti della modalità scura?

In copertina Xiaomi Mi 10T Pro