In occasione del lancio di Chromecast con Google TV il colosso di Mountain View ha svelato anche questa nuova interfaccia che prenderà il posto di Android TV.

Ricordiamo che Google TV può essere considerata come una sorta di interfaccia grafica, sotto alla quale gira ancora il “motore” di Android TV: con tale UI il team di sviluppatori del colosso di Mountain View mira a mettere a disposizione degli utenti una soluzione che sia capace di garantire un’esperienza più accattivante e focalizzata sui contenuti multimediali da guardare.

Si tratta, in pratica, di un’interfaccia più razionale e che è stata studiata per fornire un punto unico di accesso ai vari servizi di streaming disponibili.

Google TV avrà presto una feature molto attesa

Essendo un’interfaccia nuova, probabilmente non c’è da stupirsi più di tanto per il fatto che presenti qualche limite, come ad esempio l’assenza del supporto multi-utente. Tuttavia, considerando che uno dei principali obiettivi di Google TV è proprio quello di offrire un’esperienza personalizzata, ci si augura che nei progetti degli sviluppatori vi sia anche quello di implementare tale funzionalità.

Ed una conferma in tale senso è arrivata proprio dallo stesso team di Google TV che, nel rispondere ad un utente preoccupato su Twitter per l’assenza del supporto multi-user, ha precisato che pur non essendo al momento disponibile, rientra tra le prossime priorità.

Purtroppo gli sviluppatori non hanno fornito indicazioni sulla roadmap e, pertanto, non è possibile fare previsioni su quando tale feature potrebbe essere messa a disposizione degli utenti di Chromecast con Google TV.

Ricordiamo che la nuova Chromecast è disponibile anche nel nostro Paese, ove viene venduta al prezzo ufficiale di 69,99 euro nei colori Bianco ghiaccio, Pesca e Azzurro cielo (potete trovare qui la pagina dedicata su Google Store)