Se siete legati all’ecosistema Amazon, possedete uno dei tanti Kindle presenti in catalogo e siete avidi lettori di libri, ben presto Amazon Alexa potrà trasformarsi nel vostro consigliere personale circa i nuovi libri di leggere. Infatti, possedendo un enorme catalogo di eBook e ovviamente gli eBook Reader più comuni e popolari al mondo, il colosso statunitense può sfruttare questa enorme mole di dati per far sì che il proprio assistente vocale possa “studiare” i gusti degli utenti e offrire consigli personalizzati sui prossimi titoli da acquistare e leggere.

Alexa, cosa mi consigli di leggere?

Come viene annunciato da Amazon, gli utenti americani possono fin da subito utilizzare il nuovo comando vocale “Alexa, cosa dovrei leggere adesso?” – “Alexa, what should I read next?” – per sentirsi rispondere una serie di libri che potrebbero effettivamente combaciare con quelli letti in passato.

“Alexa può trovare consigli generali per te (apprende dai tuoi acquisti di libri passati su Amazon.com, Audible e Kindle) – annuncia Amazon. Alexa può anche fornire consigli in un genere specifico (ad es. “Che ne dici di un po’ di fantascienza?”), in un formato specifico (ad es. “Consiglia un audiolibro”) e da un autore specifico (ad es. “Trova nuovi libri di Dan Simmons”).”

Purtroppo non è chiaro quando e se la funzione verrà resa disponibile anche per il nostro Paese, ma sottolinea come l’enorme know how sui nostri gusti personali possa essere sfruttato per fornire informazioni utili nella vita di tutti i giorni.