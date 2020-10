Alcuni smartphone Android stanno ricevendo importanti aggiornamenti software in queste ore, anche in Italia: da un lato troviamo Xiaomi Mi 10 Ultra, Redmi Note 7 e Redmi K30 che stanno accogliendo interessanti novità tra cui la MIUI 12 (in versione beta nell’ultimo caso), dall’altro tre smartphone Samsung che ricevono nuove patch di sicurezza e un’attesa correzione (Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy S10 Lite e Samsung Galaxy Z Fold2 5G). Procediamo con ordine e scopriamo tutto nel dettaglio.

Novità aggiornamento Xiaomi Mi 10 Ultra, Redmi Note 7 e Redmi K30

Partiamo dal tris di smartphone Xiaomi perché è in arrivo la MIUI 12 su Redmi Note 7 e Redmi K30 e una novità particolarmente interessante su Xiaomi Mi 10 Ultra. Quest’ultimo sta ricevendo la versione MIUI 12.0.13.0.QJJCNXM stabile basata su Android 11 partendo dalla Cina, con un update di poco più di 400 MB: la novità principale è Mi cross-screen collaboration, che permette di collegare smartphone e PC per mirroring, notifiche, sincronizzazione, trasferimento file e condivisione ancora più semplice.

Redmi Note 7 sta ricevendo il primo firmware stabile basato sulla MIUI 12: più precisamente si tratta della versione 12.0.2.0.QFGEUXM, con novità per centro di controllo, modalità scura e comparto fotografico, con perfezionamenti all’interfaccia e tanto altro sopra e sotto il cofano. In questo caso è necessario il download di quasi 1 GB, quindi fate in modo di scaricare l’aggiornamento sotto rete Wi-Fi.

Chiudiamo il capitolo Xiaomi con Redmi K30, che si aggiorna al suo primo firmware beta della MIUI 12 basata su Android 11. Le novità sono ovviamente tantissime e comprendono miglioramenti alla stabilità del sistema e alla fluidità dell’interfaccia, ottimizzazioni nell’utilizzo della memoria e tanto altro: il pacchetto di aggiornamento ha un peso decisamente consistente (poco meno di 3 GB).

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S20 FE, Galaxy S10 Lite e Galaxy Z Fold2 5G

Samsung Galaxy S10 Lite e Samsung Galaxy Z Fold2 5G si stanno aggiornando con le patch di sicurezza di ottobre 2020 (per il primo il rollout è partito già da qualche giorno). Per Galaxy S10 Lite si tratta della versione G770FXXS3CTI1, mentre per il pieghevole arriva il firmware F916BXXS1BTJ1: entrambi i dispositivi possono già contare sulla One UI 2.5 (il secondo dal lancio), in attesa di ulteriori novità sulla One UI 3.0 basata su Android 11.

Un aggiornamento più importante (G78**XXU1ATJ1) arriva per Samsung Galaxy S20 Fan Edition, sia in versione 4G sia in quella 5G: lo smartphone sta infatti ricevendo le patch di sicurezza di ottobre 2020 accompagnate da miglioramenti alla fotocamera e al funzionamento del touchscreen. La presenza nel changelog di quest’ultimo punto potrebbe essere una buona notizia per gli utenti, viste le lamentele di alcuni di essi.

Come aggiornare Xiaomi Mi 10 Ultra, Redmi Note 7, Redmi K30, Samsung Galaxy S20 FE, Galaxy S10 Lite e Galaxy Z Fold2 5G

Il rollout degli aggiornamenti per Xiaomi Mi 10 Ultra e Redmi K30 è partito dalla Cina e dovrebbe arrivare in Europa e in Italia nel giro di qualche giorno. Redmi Note 7 sta invece ricevendo l’update alla MIUI 12 nella versione EU stabile: potete verificarne l’arrivo seguendo il percorso “Impostazioni > Info sistema > Aggiornamenti di sistema“.

Gli aggiornamenti per Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy S10 Lite e Samsung Galaxy Z Fold2 5G sono già disponibili in Italia: potete scaricare e installare i nuovi firmware semplicemente recandovi in “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

grazie a Fabio S. per la segnalazione e gli screenshot di Redmi Note 7