Samsung Galaxy S20 Fan Edition, o più semplicemente Galaxy S20 FE, è stato accolto positivamente dagli utenti, soprattutto nella sua variante 5G con Qualcomm Snapdragon 865, ma non è uno smartphone perfetto: alcuni utenti si stanno infatti lamentando di problemi con il touchscreen.

Problemi per il touchscreen di Samsung Galaxy S20 FE

Il lancio di un prodotto come Samsung Galaxy S20 FE potrebbe rivelarsi un’ottima idea per il produttore sud-coreano, alla conquista sia degli utenti che non vogliono spendere troppo sia di quelli che non amano particolarmente quanto messo a disposizione dal SoC Exynos 990 di S20 “normale” (per quanto riguarda la versione 5G, naturalmente).

Questo non significa che lo smartphone sia un prodotto perfetto, perché alcuni utenti (anche sulla community ufficiale) stanno iniziando a lamentarsi di problemi al touchscreen: pare che il Super AMOLED da 6,5 pollici restituisca in alcuni casi input errati, con reattività al tocco irregolare e conseguenti animazioni “imprecise”. In certe situazioni sembra che gli utenti siano stati costretti a riavviare il proprio Galaxy S20 Fan Edition per poter tornare a utilizzarlo come si deve.

Come spesso capita non tutte le unità di Samsung Galaxy S20 FE sembrano afflitte da questi problemi al touchscreen, particolare che potrebbe rivelarsi sia positivo sia negativo: se da una parte significa che non tutti ne soffrono, dall’altro il problema potrebbe essere hardware e richiedere una sostituzione.

Per il momento Samsung non si è espressa e non sappiamo se siano previsti aggiornamenti software correttivi, ma continuate a seguirci perché vi terremo al corrente di eventuali novità. Avete riscontrato qualche problema al touchscreen sul vostro nuovo Samsung Galaxy S20 FE? Fatecelo sapere nel solito box qui sotto.

