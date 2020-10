Instagram lancia su larga scala due novità, annunciate a maggio, che consentiranno ai creatori di contenuti di guadagnare denaro attraverso le dirette e IGTV grazie a fan e annunci pubblicitari: scopriamo più nel dettaglio di che si tratta.

Badge nelle dirette Instagram e ads su IGTV per sostenere i creatori di contenuti

Instagram ha iniziato il rollout all’interno dell’app dei badge per le dirette, che permetteranno ai creatori di contenuti di guadagnare qualcosa dalle donazioni dei propri fan. Per ora si parte con un gruppo selezionato di circa 50.000 creatori, ma più avanti la novità si allargherà.

Gli utenti possono acquistare badge durante le dirette Instagram, facendosi notare nei commenti e mostrando il proprio sostegno: tre per il momento gli importi tra cui scegliere (0,99, 1,99 e 4,99 dollari), che secondo quanto riferito dal noto social potranno servire anche per sbloccare “funzionalità speciali” come un migliore posizionamento dei commenti e il corrispondente badge a forma di cuore. Instagram sostiene che per ora non prenderà una quota di queste entrate, ma più avanti esplorerà questa eventualità.

Instagram allarga in questi giorni anche i test sugli ads di IGTV: il programma, lanciato lo scorso maggio, consente ai creatori di guadagnare denaro inserendo annunci pubblicitari all’interno dei video, mantenendo almeno il 55% delle entrate collegate ad essi.

Al di là della pubblicità, che non potrà essere evitata con l’uso di IGTV, sareste disposti ad acquistare badge per sostenere i vostri creatori di contenuti preferiti su Instagram? Fateci sapere la vostra.