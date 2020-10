Instagram celebra oggi il suo decimo compleanno e per festeggiarlo in maniera degna ha deciso di regalare tante novità ai propri utenti. Sono infatti parecchie le nuove funzioni e i miglioramenti introdotti a partire dai giorni scorsi, che puntano a rendere più piacevole l’esperienza d’uso.

Maggiore chiarezza nei contenuti

Da qualche giorno Instagram ha iniziato a segnalare in maniera chiara gli account controllati da governi nazionali, al momento solo per gli utenti che risiedono negli USA. La segnalazione arriva tramite Twitter e a quanto pare riguarda quegli account i cui contenuti editoriali, secondo Instagram, sono parzialmente o completamente controllati dai governi nazionali.

La compagnia intende dunque fornire ai propri utenti la massima chiarezza e trasparenza, sottolineando come alcuni governi sfruttino il proprio potere e l’influenza di un simile media. Facebook, il colosso dei social network proprietario di Instagram, intende aggiungere l’etichetta “media controllato dallo stato” a tutti gli annunci pubblicitari coinvolti nel corso dei prossimi mesi, anche se le reazioni si stanno già facendo vedere.

Come si vede nella galleria soprastante, alcuni media hanno aggiornato il profilo, contestando di fatto l’etichetta applicata da Instagram e con ogni probabilità richiederanno che tale dicitura venga rimossa. La mossa di Instagram arriva a poche settimane dalle presidenziali negli Stati Uniti, e già in passato Facebook è stata al centro di violente polemiche relative a grosse campagne disinformative pubblicate sulle proprie piattaforme.

Lotta al cyber bullismo

Il bullismo in Rete è una piaga ormai dilagante visto che sono sempre più gli utenti che, nascondendosi dietro il proprio monitor, utilizzano un linguaggio violento e offensivo nei confronti di altri utenti, spesso in maniera totalmente gratuita.

Nel tentativo di combattere questa piaga Instagram sta introducendo una nuova funzione, che non si pone come filtro, quanto piuttosto come consigliere. Nel caso la piattaforma riconosca contenuti potenzialmente offensivi, comparirà un avviso che invita l’utente a ricontrollare quanto sta per essere postato, in quanto potrebbe violare le linee guida.

Instagram sta inoltre testando una nuova funzione che nasconde automaticamente i commenti simili ad altri che sono già stati segnalati, al fine di ridurre il disagio per le vittime dei commenti offensivi. L’autore del post potrà comunque visualizzare i commenti che sono stati nascosti dal sistema, utilizzando un’apposita funzione.

Mappa delle storie e le nuove icone

A quattro anni dalla rimozione dai profili utente, tornano le mappe relative alle foto, anche se in maniera diversa rispetto a quanto accadeva in passato. La nuova mappa è ora privata e non può essere condivisa con i follower. Situata nell’archivio delle Storie permetterà agli utenti di lunga data di rivivere i post del passato (fino a tre anni), associando a ognuno di essi una precisa collocazione spazio-temporale.

Per il decimo compleanno arriva la possibilità di scegliere l’icona preferita per l’app, una novità avvistata nelle scorse settimane e ora in fase di rollout. Ognuno potrà dunque decidere l’aspetto dell’icona dell’applicazione, in base ai propri gusti o al look della Home Page.