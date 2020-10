Nelle stesse ore in cui Huawei presenta nel dettaglio il contenuto dell’aggiornamento di sicurezza del mese di ottobre 2020, gli ex top di gamma della serie Mate 20 stanno iniziando a ricevere quello del mese precedente.

Huawei: dettagli dell’aggiornamento di ottobre 2020

La Huawei Developer Conference 2020 è stata teatro dell’annuncio ufficiale della nuova EMUI 11 (ecco tutte le novità).

Se da una parte stanno arrivando le prime versioni beta e si inizia a parlare anche del passaggio ad Android 11 – la EMUI 11 nasce su base Android 10 – la nuova major release non è l’unico aggiornamento curato in questo periodo da Huawei.

In queste ore il produttore cinese ha dato il via al roll out dell’update mensile contenente le patch di sicurezza di ottobre 2020. Nei prossimi giorni l’update inizierà a diffondersi su tanti modelli a marchio Huawei e HONOR e il produttore non ha mancato di illustrarne il contenuto.

L’aggiornamento comprende fix specifici e altri attinenti al sistema operativo Android e, come tali, risultanti dall’Android security bulletin di ottobre 2020. Ecco tutti i fix suddivisi in base alla gravità delle CVE (Common Vulnerabilities and Exposure):

Critical: nessuno

High: CVE-2020-0342,CVE-2020-0404,CVE-2020-0246,CVE-2020-0411,CVE-2020-0414,CVE-2020-0419,CVE-2020-0415,CVE-2020-0412,CVE-2020-0378,CVE-2020-0410,CVE-2020-0422,CVE-2020-0215,CVE-2020-0416,CVE-2020-0400,CVE-2020-0398,CVE-2020-0213,CVE-2020-0413,CVE-2020-0377,CVE-2020-0408,CVE-2020-0421,CVE-2020-0114

Medium: CVE-2019-2194

Low: nessuno

Già inclusi in precedenti aggiornamenti: CVE-2019-13998,CVE-2020-3619,CVE-2019-14115,CVE-2019-13999,CVE-2020-3643,CVE-2020-3644,CVE-2020-11128,CVE-2019-14052,CVE-2018-5886,CVE-2020-3613

Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro: le novità dell’aggiornamento

Passiamo adesso all’aggiornamento concretamente disponibile, vale a dire quello di settembre 2020 in roll out in queste ore per Huawei Mate 20 e Huawei Mate 20 Pro.

Questi ultimi sono con ogni probabilità tra gli smartphone Huawei più apprezzati di sempre e, in attesa di capire quando partirà ufficialmente il programma beta per la EMUI 11, devono accontentarsi per adesso di un semplice aggiornamento di sicurezza mensile.

La base di questo update in arrivo su Huawei Mate 20/Mate 20 Pro rimane la EMUI 10.1 con Android 10, la nuova build è la 10.1.0.311 e viene introdotta da un pacchetto OTA da 152 MB.

Il registro delle modifiche non menziona altro che le patch di sicurezza di settembre 2020 e generici miglioramenti di stabilità e performance.

Come aggiornare Huawei Mate 20 e Huawei Mate 20 Pro

L’aggiornamento di settembre per la serie Mate 20 di Huawei è in fase di rilascio e nei prossimi giorni raggiungerà tutti i dispositivi compatibili. Se non lo avete ancora ricevuto, potete controllarne manualmente la disponibilità seguendo il solito percorso Impostazioni – Aggiorna Sistema – Verifica Aggiornamenti.