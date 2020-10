Dal 18 ottobre 2020 WINDTRE tutte le nuove SIM avranno in automatico il blocco tecnico e totale per i servizi VAS a pagamento. La grande novità arriva a seguito di quanto avevamo già visto questa estate quando l’eventuale blocco dei servizi VAS non aveva trovato il parere favorevole di AssoCSP per le ripercussioni che potrà avere sulle aziende impegnate in questo settore, con conseguente perdita di posti di lavoro.

Addio ai mal voluti servizi VAS

Il blocco VAS di WINDTRE si divide nel seguente modo:

blocco de servizi VAS attivabile tramite SMS o mediante navigazione internet;

blocco delle direttrici voce a sovrapprezzo, come i numeri 899, 892 e 178;

blocco dei servizi a sovrapprezzo.

Vengono esclusi dal blocco VAS tutti gli SMS provenienti ad esempio dalle banche, per il televoto, per le votazioni politiche oppure per il mobile ticketing e per il parcheggio. Tutti gli utenti WINDTRE possono verificare immediatamente lo stato di blocco/sblocco dei servizi VAS tramite l’area cliente oppure con l’applicazione mobile.

L’operatore ha inoltre attivato il numero verde 800 900 134 (Informati e Sicuri) tramite cui i clienti dell’operatore possono gestire i reclami per i servizi VAS e gli eventuali rinnovi non richiesti. Infine, qualsiasi operazione di blocco o sblocco verrà notificata tramite SMS di conferma entro 24 ore dalla richiesta.