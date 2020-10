ho. Mobile, l’operatore telefonico virtuale di Vodafone, ha svelato la nuova offerta ho. 8.99 che offre ai clienti tanti giga a 8.99 euro al mese. Entrando nello specifico, ho. Mobile 8.99 è un’offerta riservata ai nuovi numeri per i clienti provenienti dai seguenti operatori telefonici: PosteMobile, Kena Mobile, Digi Mobile e Daily Telecom.

Due nuove offerte con tanti giga

L’offerta prevede un bundle mensile composto da 70 GB di traffico dati su rete 2G/3G/4G di Vodafone con velocità massima in download e upload fino a 30 Mbps, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e mobile e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e mobile al costo di 8,99 euro al mese.

L’offerta è legata all’attivazione di un nuovo numero o alla portabilità entro 15 giorni dagli operatori citati qualche riga più su; in caso contrario l’offerta ho. 8.99 passerà automaticamente a 12,99 euro al mese. L’offerta include inoltre i seguenti servizi aggiuntivi: SMS ho. chiamato, navigazione hotspot, trasferimento di chiamata, avviso di chiamata, chiamate al numero 42121 per controllare il traffico residuo e l’utilizzo dell’app mobile per gestire l’offerta.

Congiuntamente a questa offerta, l’operatore mobile offre il bundle ho. 6.99 per i nuovi clienti ho. Mobile che acquistano una SIM all’interno dei punti vendita aderenti. Essa, a 6,99 euro al mese, offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e mobile e 50 GB di traffico dati 2G/3G/4G con velocità di download e upload fino a 30 Mbps.

