Samsung Galaxy S20 Fan Edition è stato l’ultimo smartphone di fascia alta di Samsung per il 2020, o almeno questo è quello che abbiamo creduto fino all’arrivo di alcune voci di corridoio. Infatti, secondo le informazioni condivise da persone informate dei fatti, pare che il colosso sudcoreano stia spingendo sul pedale dell’acceleratore per quanto riguarda l’inizio della produzione di massa di alcuni componenti essenziali per Samsung Galaxy S21.

Samsung Galaxy S21 entro fine 2020?

Secondo la normale tabella di marcia si tratta circa di 6 settimane di anticipo rispetto al solito programma seguito da Samsung per lo sviluppo della nuova gamma di Samsung Galaxy S(x) di fascia alta, cosa che potrebbe facilmente sfociare in un annuncio anticipato della nuova serie, già a partire da fine 2020. Questa eventualità cozzerebbe però con l’assenza di indicazioni circa un accelerazione dei piani di sviluppo di Qualcomm per quanto riguarda il processore Snapdragon 875 atteso per il Tech Summit 2020 di dicembre, evidentemente uno dei componenti essenziali per il nuovo smartphone.

Un device molto economico da realizzare

Se da un lato Samsung Galaxy S21 sembra essere in anticipo rispetto la tabella di marcia, dall’altro un nuovo rumor pone l’accento sui costi di produzione della nuova gamma di smartphone. Sembrerebbe che l’azienda sia riuscita ad abbattere significativamente i costi di produzione e approvvigionamento dei componenti essenziali dei nuovi smartphone.

Secondo queste informazioni Samsung Galaxy S21 potrebbe essere uno smartphone decisamente economico da realizzare, o almeno più economico rispetto a Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. Attenzione: costi di produzione più vantaggiosi non implicano necessariamente un prezzo di listino più profittevole per noi utenti.