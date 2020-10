Annunciati ufficialmente per il mercato italiano lo scorso 1 ottobre in compagnia dello smartwatch OPPO Watch, OPPO Reno4, OPPO Reno4 Pro e OPPO Reno4 Z si presentano al pubblico con un’ottima promozione di lancio, che li vede in bundle con alcuni accessori interessanti.

Della stessa promozione, in verità, vi avevamo già parlato in sede di annuncio ufficiale, tuttavia, dal momento che i tre smartphone (e con loro anche OPPO Watch) sono disponibili all’acquisto dal 15 ottobre 2020, essa è appena entrata nel vivo e pertanto è il caso di fare un rapido riepilogo.

OPPO Reno4, Reno4 Pro e Reno4 Z: info e regali della promo lancio

Partiamo col dire che il periodo di validità della promozione copre dal 15 ottobre, data di apertura delle vendite della serie Reno4 in Italia, al 30 novembre prossimo, insomma il tempo per approfittarne non manca di certo.

Dunque, tutti coloro che nel periodo indicato completeranno l’acquisto di un OPPO Reno4, Reno4 Pro o Reno4 Z presso un rivenditore autorizzato, avranno diritto ad ottenere degli accessori in regalo.

A tal fine, il regolamento prevede che il cliente debba effettuare la registrazione e caricare la prova d’acquisto sul sito ufficiale oppopromo.it entro e non oltre il 10 dicembre 2020. Il regalo spettante al cliente verrà recapitato direttamente a casa.

Per quanto riguarda i regali previsti, OPPO Reno4 Pro offre ovviamente il regalo migliore: le cuffie Bang & Olufsen Beoplay BOH4, del valore commerciale di 300 euro; Reno4 regala gli auticolari true wireless OPPO Enco Free, del valore commerciale di 169 euro; Reno4 Z offre in regalo le cuffie true wireless OPPO Enco W31, del valore commerciale di 99 euro.

Per consultare il regolamento completo o per registrare il vostro acquisto e richiedere il vostro accessorio in regalo, ecco il link al sito ufficiale della promozione:

Promo lancio OPPO Reno4 Series 5G

