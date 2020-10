Vi ricordate di FreeSegreteriaBot? Il progetto sviluppato da alcuni studenti italiani si è evoluto e ha trovato posto sul Google Play Store con FreeSegreteria, un’app capace di offrire una segreteria telefonica smart gratuita e diverse altre funzionalità utili: andiamo insieme a scoprire cosa è capace di fare.

Le funzionalità di FreeSegreteria: non solo segreteria telefonica

L’intento principale di FreeSegreteria è quello di rendere disponibile per gli utenti una segreteria telefonica smart gratuita e l’accesso a servizi come “ti ho cercato/chiamato”, ormai diventati a pagamento con molti operatori. L’app è in grado di rispondere alle chiamate perse quando non si vuole o non si può farlo, registrando un eventuale messaggio del chiamante e avvisandoci sullo smartphone con una notifica, ma non solo.

Queste le funzionalità principali offerte da FreeSegreteria, tutte gratuite:

notifica delle chiamate perse quando non si riesce a rispondere o si è irraggiungibili (“ti ho cercato”);

personalizzazione del messaggio di risposta e possibilità di registrare un messaggio vocale del chiamante da ascoltare dall’app;

possibilità di consultare chiamate perse e ascoltare messaggi registrati dall’app, anche da più telefoni;

riconoscimento delle chiamate provenienti da call center;

possibilità di restituire messaggi di numero inesistente per gli “scocciatori”.

L’applicazione è gratuita, esattamente come il bot Telegram di cui vi parlammo qualche anno fa, ma è possibile ottenere alcune funzionalità extra a pagamento: oltre a rimuovere le pubblicità, diventare utenti Premium permette di impostare risposte personalizzate in base all’ora e/o al giorno, collegare più numeri di telefono e registrare audio più lunghi.

Se volete provare FreeSegreteria e supportare questo progetto tutto italiano potete scaricare l’app per Android dal Google Play Store seguendo il badge qui sotto. La compatibilità è garantita da Android 5.0 Lollipop.