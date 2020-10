PlayStation 5 è ormai dietro l’angolo e Sony si sta assicurando che il suo ecosistema videoludico sia pronto ad accogliere la nuova console. Oltre al Playstation Store, Sony ha appena aggiornato anche la sua app PS Remote Play per Android, per consentire agli utenti di giocare anche ai titoli per PS5 sui loro dispositivi mobili.

Novità nell’app PS Remote Play 4.0.0

Con l’update alla versione 4.0.0, l’app PS Remote Play (precedentemente PS4 Remote Play) ottiene la possibilità di connettersi alle console PS5 utilizzando la riproduzione remota.

Inizialmente l’app era compatibile solo con alcuni dispositivi Sony Xperia, ma lo scorso anno l’azienda ha ritenuto opportuno estendere il supporto a tutti i dispositivi Android.

Con questo ultimo aggiornamento, l’interfaccia dell’app è stata aggiornata e le assegnazioni dei pulsanti effettuate sulle console PS4 e PS5 ora possono essere utilizzate nella riproduzione remota.

Come aggiornare l’app PS Remote Play

Per installare o aggiornare l’app PS Remote Play sui vostri dispositivi Android potete utilizzare il badge che trovate a seguire, oppure scaricare il relativo APK da APKMirror, anche se probabilmente non sarete in grado di sfruttare la compatibilità con PS5 fino al 19 novembre.