All’interno della nostra recensione OnePlus 8T abbiamo scritto che il panello di OnePlus 8T è “inferiore a quello di OnePlus 8 Pro solo per la luminosità massima che riesce a raggiungere: 1100 nits invece di 1300 ma che comunque sotto questo punto di vista è sorprendente“. L’aggettivo “sorprendente” dev’essere lo stesso che è venuto in mente ai tecnici di DisplayMate quando si sono trovati di fronte alla necessità di dare un voto alla qualità del display dell’ultima creatura di OnePlus.

Un giudizio meritato per OnePlus 8T

Per DisplayMate il pannello di OnePlus 8T vale una bella A+ che, secondo gli standard dell’azienda, equivale ad un display “visivamente indistinguibile dalla perfezione“: in altre parole, il display presente sullo smartphone di OnePlus 8T è una gioia per gli occhi. DisplayMate loda la qualità del display sotto tanti punti di vista, come ad esempio il contrasto colore, la saturazione, la luminosità massima, la gamma cromatica e l’accuratezza delle sfumature di colore.

Non è certamente la prima volta che DisplayMate si esprime in questi termini sui terminali di OnePlus: qualche mese fa, infatti, aveva lodato le qualità anche del display della gamma OnePlus 8 sottolineandone l’accuratezza e l’altissima fedeltà nella rappresentazione dei colori in qualsiasi condizione di luminosità.