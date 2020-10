Oggi, 14 ottobre 2020, Vodafone svela il nuovo concorso a premi per tutti gli utenti Vodafone Happy e Vodafone Happy Black chiamato Happy Black Quiz. Si tratta di un quiz settimanale che permette agli utenti iscritti al programma fedeltà di concorrere alla vincita di ricariche da 5 euro ogni settimana e alcuni device Xiaomi.

Tanti premi in palio

Per accedere all’apposita sezione di Vodafone Happy Black Quiz basta avviare l’applicazione My Vodafone e tappare sul banner. Il quiz sarà disponibile ogni mercoledì per gli utenti iscritti al programma fedeltà a pagamento Vodafone Happy Black, mentre gli utenti iscritti al programma gratuito Vodafone Happy potranno partecipare ad uno dei mercoledì in cui sarà disponibile il quiz.

Il concorso a premi Vodafone Happy Black Quiz sarà disponibile fino al 4 novembre 2020 e si terrà ogni mercoledì dalle 08:00 alle 23:00 secondo le seguenti modalità:

8 domande di cultura generale via via più impegnative;

si potranno leggere per 3 secondi;

le risposte corrette, fra le tre disponibili, dovranno essere indicate entro 10 secondi per ogni quesito.

In base alla correttezza e alla velocità della risposta verranno forniti alcuni punti (Happy Black Points) il cui ammontare deciderà la posizione nella graduatoria settimanale ed eventualmente in quella finale. In base ai punti ottenuti durante i vari appuntamenti settimanali, i primi 1000 classificati della rispettiva classifica settimanale riceveranno una ricarica telefonica Vodafone da 5 euro.

Per la classifica finale, invece, ai primi 10 classificati saranno assegnati i seguenti premi:

1 smartphone Xiaomi Mi 10T Pro al primo classificato;

1 monopattino Xiaomi Mi Electric Scooter Essential al secondo classificato;

al secondo classificato; 1 smartphone Redmi Note 9 al terzo classificato;

1 paio di auricolari Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 per ognuno degli utenti posizionati dal quarto al decimo posto.

