Sono passati quasi due anni e mezzo da quando, nel corso del Google I/O 2018, è stato presentato Google Duplex, una funzione di Google Assistant che permette di prenotare servizi al posto delle persone, con un linguaggio colloquiale e molto simile a quello umano.

In una delle prime dimostrazioni il sistema Duplex era in grado di prenotare un appuntamento dal barbiere o dal parrucchiere, ma a quanto pare Google ha preferito concentrarsi maggiormente su altri aspetti, come la prenotazione nei ristoranti.

A quanto pare però le cose si stanno muovendo, come segnala Venture Beat, e alcuni utenti negli USA possono chiedere a Google Assistant di effettuare una chiamata preso un barbiere, un hair stylist o un salone di parrucchiere per richiedere un appuntamento, senza che sia necessario effettuare una chiamata di persona.

Si tratta di un servizio molto utile in questo particolare momento, dove è obbligatoria la prenotazione per accedere in molte attività commerciali, tra cui quelle di barbiere e parrucchiere. Come mostrato da Google un paio di anni fa, il sistema di intelligenza artificiale avvisa l’interlocutore che la chiamata è automatizzata e che sarà registrata.

Nel caso però il barbiere/parrucchiere non dia il consenso alla registrazione, il sistema passerà la chiamata all’utente, che dovrà completare in autonomia l’operazione. Al momento comunque sembra che la funzione sia attiva solamente negli USA e ci vorrà ancora del tempo affinché possa essere portata in altri Paesi, quantomeno quelli di lingua anglofona.