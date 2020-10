Nella giornata di oggi quasi tutta l’attenzione è catturata dalle offerte dell’Amazon Prime Day 2020 (in attesa dell’evento Apple di questa sera), non manca comunque una tripletta di aggiornamenti software per smartphone Android, anzi ce ne sono due piuttosto interessanti: la MIUI 12 per la vecchia gloria Xiaomi Mi MIX 2 e la One UI 2.5 per l’ottimo Samsung Galaxy A71. Il terzo, meno corposo, arriva sul modello più in vista del terzetto: Samsung Galaxy S20 Fan Edition.

Xiaomi Mi MIX 2: le novità dell’aggiornamento alla MIUI 12 Global

Xiaomi Mi MIX 2 non è esattamente un modello recentissimo, ma è stato uno degli smartphone esteticamente più riusciti e intriganti del brand cinese e adesso torna sotto i riflettori per l’arrivo dell’atteso aggiornamento alla MIUI 12 su scala globale.

Lanciato nel 2016 come successore del pionieristico e semiprototipale Xiaomi Mi MIX, Mi MIX 2 rimane un modello estremamente iconico, con le sue cornici ridotte all’osso, il peculiare posizionamento della fotocamera anteriore ed il raffinato ed elegantissimo retro in ceramica.

Arrivato sul mercato con la MIUI 9 e Android Nougat, il device è stato aggiornato alla MIUI 10 con Android Oreo e alla MIUI 11 con Android Pie. Un anno più tardi, abbraccia quello che dovrebbe essere il suo ultimo importante aggiornamento di sistema: la MIUI 12 Global.

Il roll out del nuovo update prende il via giusto un mese più tardi rispetto a quello per il successore Xiaomi Mi MIX 2S.

L’aggiornamento alla MIUI 12 sta arrivando in contemporanea sulle varianti China e Global di Xiaomi Mi MIX 2, rispettivamente con le nuove build V12.0.1.0.PDECNXM e V12.0.1.0.PDEMIXM.

A dirla tutta, il roll out in Cina era già cominciato il mese scorso, tuttavia pare che adesso il produttore ne abbia allargato il raggio d’azione. Per quanto riguarda la variante Global, invece, la build in rilascio si presenta come l’ormai usuale “Stable Beta” e questo significa che nella prima fase soltanto un numero ristretto di utenti la riceverà. Una volta scongiurata la presenza di bug importanti, l’aggiornamento verrà reso disponibile per tutti.

Samsung Galaxy A71: le novità dell’aggiornamento

Il secondo aggiornamento software interessante è quello che sta arrivando in queste ore su Samsung Galaxy A71, ottimo smartphone di fascia media protagonista anche di offerte niente male.

Il nuovo update in arrivo su questo modello lo mette sullo stesso piano dei top di gamma del brand, contiene infatti le patch di sicurezza di ottobre 2020 e anche la versione 2.5 della One UI. Le nuove funzioni e gli affinamenti della UI sono quelli che abbiamo imparato a conoscere sin dal lancio dei Samsung Galaxy Note 20.

Alla luce delle novità menzionate, non sorprende che la nuova build A715FXXU3ATI8 arrivi con un pacchetto OTA da oltre 1032 MB.

Samsung Galaxy S20 FE: le novità dell’aggiornamento

Samsung Galaxy S20 Fan Edition (FE) è con merito uno degli smartphone più chiacchierati del momento e adesso sta ricevendo il proprio primo aggiornamento di sicurezza mensile.

Delle novità e della disponibilità della Security Maintenance Release (SMR) di Samsung del mese di ottobre 2020 vi avevamo già parlato a tempo debito.

Samsung Galaxy S20 FE sta dunque ricevendo le patch del mese di ottobre, contenute nella build G781BXXU1ATJ1. L’aggiornamento dovrebbe contenere anche delle aggiunte o altri cambiamenti a livello di UI, tuttavia al momento non è ben chiaro quali siano, potrebbero essere anche dei “banali” miglioramenti di stabilità.

Come aggiornare Xiaomi Mi MIX 2, Samsung Galaxy S20 FE e Galaxy A71

Tutti gli aggiornamenti descritti sono in roll out su scala globale e raggiungeranno in tempi brevi i modelli compatibili.

Nel caso di Xiaomi Mi MIX 2, si è detto della limitata disponibilità iniziale, pertanto potrebbe essere necessario pazientare un po’.

Gli update per Samsung Galaxy S20 FE e Galaxy A71 sono in roll out a livello europeo, rispettivamente a partire dalla Germania e da Belgio e Olanda.