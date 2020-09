Giornata ricca di aggiornamenti in Italia, con i produttori in fermento per rilasciare nuove versioni software per i propri dispositivi. Tocca infatti a Xiaomi Mi MIX 2S ricevere la nuova MIUI 12, mentre Samsung concede a Samsung Galaxy Tab A 2018 l’ultima versione del robottino verde, Android 10, e a Samsung Galaxy A50 le nuove patch di sicurezza.

Xiaomi Mi MIX 2S riceve MIUI 12 in Italia

Nella notte ha iniziato ad arrivare anche sugli Xiaomi Mi MIX 2S l’aggiornamento OTA per la nuova MIUI 12, basata su Android 10; la nuova MIUI include diverse novità, una tra le più note il nuovo centro di controllo. L’aggiornamento ha un peso di 772 MB e porta la versione 12.0.1.0.

Per scoprire tutto sulla nuova MIUI 12 vi lasciamo al nostro video dedicato.

Samsung Galaxy Tab A 2018 riceve Android 10 in Italia

Major update anche per Samsung Galaxy Tab A 2018, il tablet di Samsung che inizia a ricevere via OTA l’ultima versione del robottino verde anche in Italia. Un aggiornamento corposo dal peso di circa 1,3 GB, che porta Android 10 con la One UI 2.1 e le patch di sicurezza Android aggiornate al 1 luglio 2020.

Samsung Galaxy A50 riceve le patch di settembre 2020

Arrivano le ultime patch di sicurezza relative al mese di settembre 2020 su Samsung Galaxy A50, con un aggiornamento per le versioni SM-A505F e SM-A505FN già in rilascio in diversi paesi. Oltre alle patch arriva un miglioramento alla stabilità delle emoji in realtà aumentata.