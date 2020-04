Se in passato Xiaomi aveva stupito per il lungo supporto ai propri smartphone, che hanno ricevuto la nuova versione di MIUI per parecchio tempo, il notevole incremento di modelli presentati ogni anno sta di fatto cambiando le cose.

A ogni nuova release alcuni smartphone non vengono più supportati e anche MIUI 12, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata di Xiaomi annunciata questa mattina in Cina, non farà eccezioni. Nel post che ha annunciato i modelli che riceveranno MIUI 12 nel corso delle prossime settimane, si parla anche di altro.

In particolare vengono citati cinque smartphone per i quali MIUI 12 rappresenterà il canto del cigno. Niente MIUI 13, il cui sviluppo tra l’altro è già iniziato, ma solamente versioni beta che saranno rilasciate fino al prossimo 20 giugno. Salvo clamorosi ripensamenti, che non possono essere esclusi a priori, MIUI 12 sarà l’ultimo aggiornamento per:

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi 6X

Xiaomi Mi Note 3

Xiaomi Mi MIX 2

Xiaomi Redmi Note 5

A giugno, quando sarà terminato lo sviluppo preliminare delle versioni beta e sarà rilasciata la versione stabile di MIUI 12 (per il mercato cinese), i cinque smartphone riceveranno comunque l’update, che con ogni probabilità sarà seguito da qualche altro aggiornamento dedicato alla correzione di eventuali bug emersi.

Se Xiaomi sembra dunque intenzionata ad abbandonare i suoi modelli più datati toccherà alla community degli sviluppatori, in particolare a quelli appassionati di modding, porre rimedio alla situazione e rilasciare ROM alternative.