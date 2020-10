Non prendete impegni per venerdì 23 ottobre, giorno in cui Xiaomi festeggerà l’apertura di un nuovo Xiaomi Mi Store in provincia di Torino. Ottobre si mostra così come un mese estremamente importante per il colosso cinese che, dopo l’apertura del Mi Store a Salerno ad inizio mese, si appresta ad inaugurarne un altro alle porte del capoluogo piemontese.

Presto un nuovo Xiaomi Mi Store

“L’inaugurazione del Mi Store di Torino segue la recente apertura di settimana scorsa a Salerno e rappresenta un segnale importante, nonché il segno più tangibile dei nostri risultati sul mercato italiano – sottolinea Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia. Continuiamo a lavorare con Mi Store Italia per avvicinare sempre più persone a uno stile di vita connesso più intelligente, attraverso un’esperienza personalizzata e coinvolgente in un luogo privilegiato dove toccare con mano l’ampia varietà dell’ecosistema dei nostri prodotti.”

Lo Xiaomi Mi Store sarà ubicato all’interno del centro commerciale Shopville Le Gru, in via Crea 10 a Grugliasco, con la cerimonia di inaugurazione prevista per le 10:30. Durante la giornata sarà attivo un “sottocosto” per molti prodotti e tante piccole sorprese per i fan del brand cinese.

Lo store, situato al piano terra del centro commerciale, si estende su una superficie di 200 m2 e impiega 10 dipendenti sempre pronti a soddisfare le richieste e le necessità dei tanti utenti Xiaomi presenti in Italia. Il tutto verrà svolto ovviamente tenendo conto delle disposizioni in materia di sicurezza con misure specifiche per assicurare il rispetto del distanziamento sociale.