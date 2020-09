La irrefrenabile crescita di Xiaomi in Italia è figlia diretta di una intelligente strategia commerciale che pone i suoi terminali fra i più acquistati in questi mesi. Il merito, come si sa, è certamente dell’ottimo rapporto qualità/prezzo ma anche del crescente ecosistema che abbraccia il mercato mobile, fitness, smart home e non solo.

150 m 2 e tanti prodotti da ammirare

A questo si aggiunge la presenza del brand cinese anche sul territorio con gli Xiaomi Mi Store, quest’oggi protagonisti di questa news. Infatti, Xiaomi è lieta di annunciare che giorno 2 ottobre 2020 verrà ufficialmente aperto un nuovo Xiaomi Mi Store a Salerno. Lo store è ubicato all’interno del centro commerciale Maximall, Località Scontrafata, e la cerimonia di inaugurazione partirà alle 10:30 con il celebre taglio del nastro.

“Nonostante questo periodo critico, Xiaomi continua il proprio programma di espansione sul territorio italiano: l’apertura di questo nuovo Mi Store segna un ulteriore passo in avanti dell’azienda e dimostra il nostro grande impegno che fin dall’inizio abbiamo riposto nei confronti del mercato italiano e dei Mi Fan locali“, dichiara Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi.

Con una superficie di 150 m2 e più di 8 dipendenti, lo store di Xiaomi non solo rappresenta un punto di riferimento per l’acquisto degli ultimi smartphone, ma offre agli utenti anche una visione del grande ecosistema di prodotti Xiaomi.

Durante l’inaugurazione ci sarà un sottocosto su tanti prodotti e simpatiche sorprese per i Mi Fan che parteciperanno all’evento. Ovviamente, visto i tempi, la gestione dello store è completamente votata al rispetto delle norme igieniche/sanitarie e sulle procedure di sicurezza per garantire il distanziamento sociale.

