La Posta Elettronica Certificata, o più semplicemente PEC, rappresenta uno strumento sempre più indispensabile per chi lavora oltre che una soluzione molto comoda per evitare le temibili e interminabili attese negli uffici postali per spedire una lettera raccomandata e da TIM arriva una soluzione che risulterà particolarmente gradita a chi è alla ricerca di un’offerta completa.

Ci stiamo riferendo a TIM PEC, offerta disponibile dall’1 ottobre 2020 (ossia da quando è entrata in vigore la norma che sancisce l’obbligatorietà per tutte le aziende di comunicare un indirizzo PEC) per tutti gli utenti mobile di questo operatore telefonico al costo di 0,99 euro al mese.

Come funziona una PEC

Ricordiamo che la PEC è uno speciale tipo di posta elettronica che ha il valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento: una volta inviato un messaggio ad un altro indirizzo PEC, infatti, il mittente riceve un primo messaggio dal sistema con la “ricevuta di accettazione” (certifica che il messaggio è stato correttamente inoltrato al sistema) e poi un secondo messaggio con la “ricevuta di consegna” (ossia il messaggio è stato correttamente depositato nella casella del destinatario).

Da questo momento, per il mittente non ha più importanza che il destinatario legga effettivamente il messaggio ricevuto, in quanto ai fini legali ne ha avuto piena conoscenza e ciò anche nell’ipotesi in cui restasse tra i messaggi in entrata e non venisse letto.

Qualora il mittente dovesse invece ricevere dopo l’invio di una PEC un messaggio con la “ricevuta di mancata consegna”, dovrà procedere ad un nuovo invio, assicurandosi che l’indirizzo del destinatario sia corretto o che vengano risolti gli eventuali problemi rilevati.

Come attivare TIM PEC

Il servizio, realizzato in collaborazione con Trust Technologies, può essere attivato soltanto dal sito TIM dopo avere proceduto alla propria autenticazione con le credenziali dell’account MyTIM.

La casella sarà chiamata nome.cognome@timpec.it e, in caso di omonimia, il nome o il cognome saranno seguiti da un numero progressivo. Nella mail di attivazione saranno incluse le credenziali per il primo accesso e saranno diverse da quelle dell’account MyTIM. Inoltre, per ragioni di sicurezza la password dovrà essere reimpostata ogni tre mesi.

I servizi offerti

Una volta attivato il servizio, gli utenti potranno accedere ad esso dalla webmail dedicata, dall’app per Android e iOS oppure configurando un client email.

TIM PEC mette a disposizione dell’utente 2 GB di spazio con antivirus e antispam, consente di inviare messaggi fino a 1.000 destinatari e vanta un sistema di notifica dei messaggi ricevuti tramite SMS o posta elettronica ordinaria.

Nel caso in cui il credito residuo sulla SIM dovesse essere insufficiente per il rinnovo, l’operatore invierà un SMS all’utente e per dieci giorni proverà ad effettuare l’addebito. Ove non dovesse ancora essere riuscito a prelevare l’importo, invierà una mail al cliente per avvisarlo della procedura di cessazione del servizio PEC e la casella, dopo 30 giorni dall’ultimo avviso di addebito, verrà cancellata (entro cinque anni è comunque possibile riattivarla con il medesimo indirizzo).

Potete trovare tutte le offerte di TIM seguendo questo link.