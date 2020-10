Ritorna la promozione di Amazon che consente ad alcuni abbonati Prime di ottenere un buono sconto da 5 euro. L’iniziativa è valida dal 2 ottobre 2020 con l’ascolto di un brano su Amazon Music ed è perfetta in vista dell’arrivo dell’Amazon Prime Day, del Black Friday e del Cyber Monday.

Buono sconto Amazon di 5 euro

Se non avete mai utilizzato Amazon Music, questo potrebbe essere il momento giusto per provarlo: i clienti Prime che ascolteranno per intero un brano musicale entro le 23:59 del 31 gennaio 2021 attraverso il servizio riceveranno un codice promozionale da 5 euro utilizzabile entro 30 giorni dalla ricezione. Tale codice sarà distribuito per e-mail subito dopo aver ascoltato il brano e potrà essere usato per acquisti venduti e spediti da Amazon di valore uguale o superiore a 20 euro (esclusi libri, contenuti digitali, buoni, alcolici, latte artificiale o in polvere per bambini e neonati e prodotti Warehouse Deals).

L’offerta è applicabile solo una volta per i clienti Prime (niente periodo di prova), non è cumulabile con altre iniziative simili ed è valida solo per chi non ha mai riprodotto un brano su Amazon Music. Per ulteriori delucidazioni potete leggere le condizioni complete a questo indirizzo.

