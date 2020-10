Qualche giorno addietro MediaWorld – una delle catene nazionali di elettronica di consumo più attive sul fronte dello shopping online – aveva lanciato il proprio Sottocosto, con un volantino di offerte valide sia online che in negozio, oggi invece propone le “Lezioni di tecnologia“, disponibile esclusivamente sullo store online.

Prima di entrare nel merito delle singole offerte previste nell’ambito di questa nuova iniziativa, è bene ricordare che il Sottocosto di MediaWorld sarà attivo ancora fino al 11 ottobre. Le “Lezioni di tecnologia”, invece, sono previste soltanto per oggi, 5 ottobre 2020, in occasione della Festa degli insegnanti.

Anche in questo caso, comunque, il cliente può effettuare il proprio acquisto online e ritirarlo gratuitamente in negozio, oppure beneficiare della spedizione gratuita su numerosi articoli ed eventualmente ricorrere al finanziamento Findomestic a tasso zero in 20 rate su tutti gli acquisti a partire da 199 euro.

Offerte MediaWorld “Lezioni di tecnologia” (5 ottobre 2020)

Ecco una selezione delle migliori offerte disponibili. Le abbiamo già suddivise per categoria merceologica per facilitarvi la ricerca dei prodotti di vostro interesse.

Smartphone in offerta da MediaWorld

Tablet in offerta da MediaWorld

Le offerte di MediaWorld comprendono anche numerosi computer, sia fissi che portatili, con un focus particolare per l’ambito gaming. Le trovate tutte al link sottostante:

