Mentre si susseguono i lanci di nuovi smartphone targati POCO, gli ingegneri del brand cinese sono al lavoro per completare lo sviluppo di POCO Launcher 3.0, la nuova versione del launcher che accompagna ogni smartphone targato POCO.

Il nuovo major update del launcher utilizzerà ovviamente lo stesso design di MIUI 12, trattandosi in fondo di una creazione di Xiaomi. Un utente Reddit ha postato un breve filmato nel quale mostra alcune delle novità in arrivo, riprese sostanzialmente dal nuovo MIUI Launcher, in particolare lo swipe verso il basso per aprire il Control Center di MIUI.

Si intravede anche la barra di navigazione nella parte bassa dello schermo, utile per tornare alla home o per scorrere tra le applicazioni aperte in maniera molto rapida. Le funzioni sono dunque le stesse che i possessori di uno smartphone Xiaomi aggiornato a MIUI 12 hanno imparato a conoscere e apprezzare nel corso di questi mesi.

Al momento però non ci sono informazioni circa la data di rilascio dell’aggiornamento, reclamato a gran voce dai possessori di smartphone POCO ma anche dagli utenti indiani, che sui loro dispositivi Xiaomi e Redmi si ritrovano con POCO Launcher al posto di MIUI Launcher.

Sono numerose le richieste sui social che chiedono a gran voce la possibilità di scegliere tra POCO Launcher a MIUI Launcher, soprattutto perché il primo presenta numerosi bug, causa rallentamenti nelle applicazioni e nelle animazioni ed è soggetto a fastidiosi crash improvvisi.