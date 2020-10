WhatsApp beta riceve l’aggiornamento 2.20.201.10 che abilita alcune interessanti funzioni di cui una vista già in precedenza negli scorsi giorni.

Novità aggiornamento 2.20.201.10 WhatsApp beta

Venendo alle novità più succose, scopriamo che la versione 2.20.201.10 di WhatsApp Beta presenta adesso la voce “Always mute” – silenzia per sempre – all’interno del pannello per silenziare una chat. Infatti, invece di poter scegliere fra “8 ore”, “1 settimana” e “1 anno”, la voce Always mute prende il posto di 1 anno dando così finalmente modo agli utenti di silenziare una chat per sempre.

Sono presenti alcune piccole novità anche per quanto riguarda l’interazione con gli account business verificati su WhatsApp. Sembra che il team di sviluppo abbia rimosso i collegamenti rapidi per le chiamate video e vocali con gli account business verificati, o almeno così sembra dalla schermata generale della chat. I rimandi alle due funzioni restano però accessibili all’interno del profilo dell’account, pertanto è probabile che si tratti di una modifica provvisoria.

La nuova UI per quanto riguarda la sezione sulla gestione della memoria di cui vi abbiamo discusso in questa news, sembra essere disponibile a un numero maggiore di utenti. La build 2.20.201.10 non ha introdotto ulteriori novità, ma ne ha solo accelerato la propagazione ad un maggiore bacino di utenti.

Infine, WhatsApp beta sta lavorando alla funzione Media Guidelines durante l’aggiunta di GIF o sticker all’interno di una foto. La feature è stata sviluppata per offrire all’utente delle linee guida virtuali in modo da posizionare correttamente i sopracitati elementi durante la modifica di una foto.

Come aggiornare WhatsApp beta

L’aggiornamento di WhatsApp beta alla versione 2.20.201.10 è attualmente in rollout tramite il Play Store. Nel caso in cui non foste iscritti al gruppo di beta test, potete scaricare l’ultima versione beta tramite questo link di APK Mirror.